Дончич сможет сыграть в последнем матче регулярки. НБА отменила технический игрока

Разыгрывающий защитник «Далласа» Лука Дончич сможет принять участие в последнем матче регулярного чемпионата НБА, несмотря на технический фол, полученный во вчерашней игре с «Портлендом». НБА отменила фол, который стал для 23-летнего словенца 16-м в этом сезоне.

В понедельник «Маверикс» сыграют с «Сан-Антонио». «Даллас» (51-30) уже гарантировал участие в плей-офф и ведет борьбу с «Голден Стэйт» (51-29) за третье место в Западной конференции.

В этом сезоне Дончич сыграл в 64 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 28,5 очка.