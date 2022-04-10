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Сегодня, 02:14

Дончич сможет сыграть в последнем матче регулярки. НБА отменила технический игрока

Дончич сможет сыграть с «Сан-Антонио»
Евгений Козинов
Корреспондент
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Разыгрывающий защитник «Далласа» Лука Дончич сможет принять участие в последнем матче регулярного чемпионата НБА, несмотря на технический фол, полученный во вчерашней игре с «Портлендом». НБА отменила фол, который стал для 23-летнего словенца 16-м в этом сезоне.

В понедельник «Маверикс» сыграют с «Сан-Антонио». «Даллас» (51-30) уже гарантировал участие в плей-офф и ведет борьбу с «Голден Стэйт» (51-29) за третье место в Западной конференции.

В этом сезоне Дончич сыграл в 64 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 28,5 очка.

БК Даллас Маверикс
Лука Дончич
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