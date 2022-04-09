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Сегодня, 22:44

«Филадельфия» победила «Индиану», Эмбиид набрал 41 очко

Иван Шитик
Корреспондент
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«Филадельфия» одержала домашнюю победу над «Индианой» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 133:120.

Центровой «76-х» Джоэл Эмбиид оформил дабл-дабл из 41 очка и 20 подборов.

«Филадельфия» с 50 победами и 31 поражением идет четвертой в турнирной таблице Восточной конференции и обеспечила себе преимущество домашней площадки в первом раунде плей-офф. «Индиана» (25-56) занимает 13-е место на Востоке.

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Регулярный сезон

«Филадельфия» — «Индиана» — 133:120 (37:23, 29:31, 34:36, 33:30)

БК Индиана Пэйсерс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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