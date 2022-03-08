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Сегодня, 00:34

Таунс и Тейтум признаны лучшими игроками недели в НБА

Евгений Козинов
Корреспондент

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) назвала лучших игроков прошедшей недели.

В Западной конференции лучшим стал центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс. В Восточной конференции звание MVP получил форвард «Бостона» Джейсон Тейтум.

26-летний Таунс помог «Тимбервулвз» одержать четыре победы подряд. Его средние показатели составили — 28,0 очка, 9,0 подбора и 3,0 передачи.

24-летний Тейтум на прошло неделе набирал в среднем по 41,3 очка, 6,3 подбора и 5,0 передачи за матч. Команда выиграла все три встречи.

БК Бостон Селтикс
БК Миннесота Тимбервулвз
Карл-Энтони Таунс
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