Защитник «Миннесоты» оштрафован на 35 тысяч долларов за удар соперника

Защитник «Миннесоты» Малик Бизли оштрафован на 35 тысяч долларов за «неоправданный и неприемлемый контакт» с центровым «Портленда» Дрю Юбэнксом, сообщает ESPN.

Инцидент, за который Бизли получил технический фол и был удален с площадки, произошел в третьей четверти матча между командами 5 марта. Бизли нанес Юбэнксу удар головой.

Напомним, что в 20221 году Бизли был арестован за хранение марихуаны и за то, что он угрожал семье, которая остановилась на автомобиле около его дома. Баскетболисту были предъявлены обвинения в хранении наркотиков 5-й степени тяжести и угрозе насилия. В декабре игрок признал себя виновным в угрозе применения насилия. Обвинения в хранении марихуаны были сняты, поскольку у жены баскетболиста оказалось разрешение на ее употребление в медицинских целях.

Баскетболист был приговорен к тюремному сроку и провел 120 дней заключения в тюрьме округа Райт, штат Миннесота.