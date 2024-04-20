«Кливленд» обыграл «Орландо» и вышел вперед в серии плей-офф НБА
«Кливенд» дома победил «Орландо» в первом матче серии первого раунда плей-офф НБА — 97:83.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Кливленда» Донован Митчелл, набравший 30 очков.
«Кливленд» вышел вперед в серии (1-0). Следующий матч снова состоится на домашней арене «Кавальерс» 23 апреля.
НБА. Плей-офф
Восточная конференция
Первый раунд
Первый матч
«Кливленд» — «Орландо» — 97:83 (33:26, 20:15, 20:17, 24:25)
Счет в серии: 1-0
К: Митчелл (30), Аллен (16), Мобли (16)
О: Банкеро (24), Вагнер (18), Саггс (13)
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