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«Кливленд» обыграл «Орландо» и вышел вперед в серии плей-офф НБА

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Кливенд» дома победил «Орландо» в первом матче серии первого раунда плей-офф НБА — 97:83.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Кливленда» Донован Митчелл, набравший 30 очков.

«Кливленд» вышел вперед в серии (1-0). Следующий матч снова состоится на домашней арене «Кавальерс» 23 апреля.

НБА. Плей-офф

Восточная конференция

Первый раунд

Первый матч

«Кливленд» — «Орландо» — 97:83 (33:26, 20:15, 20:17, 24:25)

Счет в серии: 1-0

К: Митчелл (30), Аллен (16), Мобли (16)

О: Банкеро (24), Вагнер (18), Саггс (13)

Баскетбол
НБА
БК Кливленд Кавальерс
БК Орландо Мэджик
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