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Скотти Барнс стал самым молодым игроком в истории «Торонто», оформившим трипл-дабл

Иван Торопцев
Корреспондент
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Форвард «Торонто» Скотти Барнс установил рекорд клуба в матче регулярного чемпионата НБА против «Далласа» (110:111).

Барнс стал самым молодым баскетболистом в истории «Рэпторз», оформившим трипл-дабл. В игре с «Маверикс» он набрал 11 очков, 10 передач и 11 подборов.

Форвард сделал это в возрасте 21 года и 95 дней. Предыдущий рекорд принадлежал Дэймону Стадемайру, который сделал трипл-дабл в составе «Торонто» в возрасте 22 лет и 79 дней.

Скотти Барнс был выбран «Торонто» под 4-м номером драфта НБА-2021. В сезоне-2022/23 он набирает в среднем 15,4 очка, 5,6 подбора и 4,4 передачи за игру.

БК Торонто Рэпторз
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