Симмонс пропустит еще несколько недель из-за травмы

Разыгрывающий защитник «Бруклина» Бен Симмонс по-прежнему не готов к выходу на паркет. По информации ESPN, у 25-летнего австралийца выявлено повреждение межпозвоночного диска.

Игрок сможет вернуться к тренировкам не ранее апреля, когда будут сыграны заключительные матчи регулярного чемпионата.

Симмонс перешел в «Бруклин» в результате обмена из «Филадельфии». В сезоне-2021/22 баскетболист не принял участия ни в одном матче из-за психологических проблем.