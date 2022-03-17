Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 07:58

Симмонс пропустит еще несколько недель из-за травмы

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Разыгрывающий защитник «Бруклина» Бен Симмонс по-прежнему не готов к выходу на паркет. По информации ESPN, у 25-летнего австралийца выявлено повреждение межпозвоночного диска.

Игрок сможет вернуться к тренировкам не ранее апреля, когда будут сыграны заключительные матчи регулярного чемпионата.

Симмонс перешел в «Бруклин» в результате обмена из «Филадельфии». В сезоне-2021/22 баскетболист не принял участия ни в одном матче из-за психологических проблем.

БК Бруклин Нетс
0
Читайте также
Овечкин не обошел бы Ягра, если бы чех не играл в КХЛ. Но Гретцки все равно бы остался лучшим
Чего вы еще не знаете об Овечкине. В его доме семь ванных комнат, у него было пять овчарок, а сын Александра – уже звезда хоккея
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Торонто» одержал пятую победу подряд
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости