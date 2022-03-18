«Детройт» обыграл «Орландо» благодаря 51 очку Бея
«Детройт» обыграл «Орландо»
«Детройт» переиграл «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 134:120. «Пистонз» прервали неудачную серию из четырех поражений.
Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Саддик Бей, набравший 51 очков.
НБА
Регулярный чемпионат
«Орландо» — «Детройт» — 120:134 (39:37, 23:36, 32:33, 26:28)
О: Ф. Вагнер (26), Росс (17), М. Вагнер (16), Энтони (12).
Д: Бей (51), Бэгли (20 + 11 подборов), Стюарт (16 + 10 подборов).
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