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«Детройт» обыграл «Орландо» благодаря 51 очку Бея

«Детройт» обыграл «Орландо»
Евгений Козинов
Корреспондент
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18 марта. «Орландо» — «Детройт» — 120:134.
Фото Twitter

«Детройт» переиграл «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 134:120. «Пистонз» прервали неудачную серию из четырех поражений.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Саддик Бей, набравший 51 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

«Орландо» — «Детройт» — 120:134 (39:37, 23:36, 32:33, 26:28)

О: Ф. Вагнер (26), Росс (17), М. Вагнер (16), Энтони (12).

Д: Бей (51), Бэгли (20 + 11 подборов), Стюарт (16 + 10 подборов).

БК Детройт Пистонс
БК Орландо Мэджик
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