Дабл-дабл Кузмы принес «Вашингтону» выездную победу над «Шарлотт»

«Шарлотт» на своем паркете проиграл «Вашингтону» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:132. «Уизардс» прервали свою неудачную серию из четырех поражений.

В других встречах «Индиана» переиграла «Юту» (134:118), а «Филадельфия» выиграла у «Бостона» (106:103).

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Юта» — 134:118 (29:29, 38:31, 34:38, 33:20)

И: Несмит (24), Матурин (22), Тернер (22), Халибертон (16 + 13 передач), Смит (16 + 11 подборов).

Ю: Кларксон (33), Маркканен (24), Коллинз (14).

«Шарлотт» — «Вашингтон» — 116:132 (29:24, 17:41, 38:38, 32:29)

Ш: Болл (34), Хэйворд (18), Вашингтон (14), Уильямс (14).

В: Кузма (33 + 10 подборов), Галлинари (18), Райт (18), Шэмет (15).

«Филадельфия» — «Бостон» — 106:103 (22:27, 39:27, 20:17, 25:32)

Ф: Эмбиид (27 + 10 подборов), Макси (25), Харрис (17).

Б: Порзингис (29), Уайт (19), Тейтум (16 + 15 подборов).