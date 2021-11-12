НБА настоятельно советует игрокам пройти ревакцинацию от коронавируса
Национальная баскетбольная ассоциация совместно с Профсоюзом игроков проинформировали клубы, что баскетболистам настоятельно рекомендуется пройти ревакцинацию от коронавируса, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.
Эта же рекомендация относится и к членам тренерского штаба, а также представителям обслуживающего персонала.
Все главные американские спортивные лиги — НФЛ, НХЛ, НБА и МЛБ — перед началом сезона обязали игроков, командный персонал, тренеров и арбитров пройти вакцинацию от коронавируса. Исключений всего два — медицинские и религиозные противопоказания.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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