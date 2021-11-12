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НБА настоятельно советует игрокам пройти ревакцинацию от коронавируса

20:12
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Национальная баскетбольная ассоциация совместно с Профсоюзом игроков проинформировали клубы, что баскетболистам настоятельно рекомендуется пройти ревакцинацию от коронавируса, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Эта же рекомендация относится и к членам тренерского штаба, а также представителям обслуживающего персонала.

Все главные американские спортивные лиги — НФЛ, НХЛ, НБА и МЛБ — перед началом сезона обязали игроков, командный персонал, тренеров и арбитров пройти вакцинацию от коронавируса. Исключений всего два — медицинские и религиозные противопоказания.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное