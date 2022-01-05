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«Лейкерс» победил «Сакраменто», Леброн Джеймс набрал 31 очко

08:59
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«Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА победил «Сакраменто» со счетом 122:114.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, набравший 31 очко.

«Лейкерс» занимает седьмое место в таблице Западной конференции. «Сакраменто» — десятый.

НБА

Регулярный сезон

«Лейкерс» — «Сакраменто» — 122:114 (26:31, 31:28, 28:24, 37:31)

Л: Джеймс (31), Монк (24), Уэстбрук (19).

С: Фокс (30), Хилд (26), Барнс (14).

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Роман Шишов все материалы автора
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