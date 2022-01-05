«Лейкерс» победил «Сакраменто», Леброн Джеймс набрал 31 очко
«Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА победил «Сакраменто» со счетом 122:114.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, набравший 31 очко.
«Лейкерс» занимает седьмое место в таблице Западной конференции. «Сакраменто» — десятый.
НБА
Регулярный сезон
«Лейкерс» — «Сакраменто» — 122:114 (26:31, 31:28, 28:24, 37:31)
Л: Джеймс (31), Монк (24), Уэстбрук (19).
С: Фокс (30), Хилд (26), Барнс (14).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю