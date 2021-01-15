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Шакил О'Нил поговорил по-русски с сербским центровым «Денвера»

10:28
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Четырехкратный чемпион НБА, эксперт канала TNT Шакил О'Нил поблагодарил сербского центрового «Денвера» Николу Йокича за игру в матче регулярного чемпионата с «Голден Стэйт» (114:104) на русском языке.

О'Нил несколько раз произнес слово «спасибо» во время послематчевого интервью с Йокичем. Игрок «Денвера» поправил собеседника, сказав, что он — серб, а не русский.

«Виноват, извиняюсь. Я думал, что Йокич — русский», — сказал О'Нил.

В матче с «Голден Стэйт» Йокич оформил трипл-дабл, набрав 23 очка, 14 подборов и 10 передач.

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