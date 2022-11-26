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Сегодня, 12:47

Шакил О'Нил поделился мнением о романе Ларсы Пиппен с сыном Майкла Джордана

Виктория Кравченко
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Член Зала славы Шакил О'Нил прокомментировал отношения бывшей жены Скотти Пиппена, 48-летней Ларсы с сыном Майкла Джордана, 31-летним Маркусом.

«Мне недостаточно своих дел, это выглядит хреново. Не знаю, сказал ли что-то Майк своему сыну, но знаю о разговоре Ларсы и Скотти. Это было не по-дружески. Я точно знаю, что сказал Скотти», — цитирует О'Нила Fadeaway World.

Недавно пара была замечена вместе на пляже. По словам свидетелей, Маркус и Ларса обнимались и целовались.

Майкл Джордан
Шакил О`Нил
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