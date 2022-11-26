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Лука Дончич считает, что значительно улучшил свою игру в обороне

Алина Савинова
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Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич считает, что в этом году улучшил свою игру в обороне.

«Люди не собираются этого признавать, но я думаю, что в этом году я действительно сделал большой шаг вперед. Мне не нужно, чтобы люди верили; я верю в себя. Я думаю, что играю в обороне намного лучше, чем в первые четыре года», — приводит Eurohoops слова словенского баскетболиста.

В текущем сезоне регулярного чемпионата НБА Дончич набирает в среднем 34 очка, 9 подборов и 8,1 передачи за игру.

Источник: https://www.eurohoops.net/en/nba-news/1425194/luka-doncic-dallas-mavericks-nba-defense-jason-kidd/
БК Даллас Маверикс
Лука Дончич
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