Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Р§Рњ 2022
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 09:01

«Денвер» обыграл «Клипперс» в Лос-Анджелесе

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Денвер» в гостях обыграл «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:104.

В составе «Наггетс» больше всех набрал Аарон Гордон — 29 очков. У Джамала Мюррея по итогам матча 21 очков и 9 передач.

У «Лос-Анджелеса» 23 очка записал на свой счет Джон Уолл, 16 очков набрал Теранс Манн.

«Денвер» одержал 12-ю победу в 19 матчах и занимает второе место в Западной конференции. «Клипперс» — на 6-й строчке Запада.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«ЛА Клипперс» — «Денвер» — 104:114 (26:31, 26:33, 25:23, 27:27)

26 ноября. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».

БК Денвер Наггетс
БК Лос-Анджелес Клипперс
0
Читайте также
Супербой Бузовой и Загитовой может пройти уже весной. Еще недавно фигуристка робела при виде соперницы
Тайным оружием шахматиста Алехина был кот. Он брал его на все турниры
NASA опубликовало спутниковый снимок блэкаута на территории Украины
Путин поручил создать госресурс по воинскому учету к 2024 году
Делегация Украины заявила о бойкоте ПА ОБСЕ из-за участия России
Как обстоят дела с чистой водой у россиян
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Голден Стэйт» обыграл «Юту», Карри набрал 33 очка
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости