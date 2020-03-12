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Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Сезон в НБА прерван из-за коронавируса

04:58
«Оклахома-Сити». Фото NBA.com
«Оклахома-Сити». Фото NBA.com

Национальная баскетбольная асоциация объявила, что сезон будет приостановлен после сегодняшних матчей.

«Один из игроков «Оклахомы» сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, поэтому сегодняшняя игра «Тандер» против «Юты» не состоится. Перерыв в регулярном чемпионате будет использован для определения дальнейших шагов», — говорится в заявлении.

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