Сезон в НБА прерван из-за коронавируса

Национальная баскетбольная асоциация объявила, что сезон будет приостановлен после сегодняшних матчей.

«Один из игроков «Оклахомы» сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, поэтому сегодняшняя игра «Тандер» против «Юты» не состоится. Перерыв в регулярном чемпионате будет использован для определения дальнейших шагов», — говорится в заявлении.