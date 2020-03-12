Сезон в НБА прерван из-за коронавируса
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Национальная баскетбольная асоциация объявила, что сезон будет приостановлен после сегодняшних матчей.
«Один из игроков «Оклахомы» сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, поэтому сегодняшняя игра «Тандер» против «Юты» не состоится. Перерыв в регулярном чемпионате будет использован для определения дальнейших шагов», — говорится в заявлении.
NBA To Suspend Season Following Tonight's Games pic.twitter.com/2PTx2fkLlW— NBA (@NBA) March 12, 2020
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020