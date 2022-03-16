В НБА повторили рекорд результативности 60-летней давности

Впервые за 60 лет в течение двух дней подряд игроки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) набирали по 60 очков.

Рекорд повторил разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг, который набрал 60 очков в матче регулярного чемпионата против «Орландо» (150:108). Днем ранее центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс достиг аналогичного показателя в матче против «Сан-Антонио» (149:139).

Последний раз такое происходило в 1962 году. Тогда 60 очков два дня подряд набирал центровой «Филадельфии» Уилт Чемберлен.

В том же сезоне-1961/62 легендарный баскетболист поставил другой рекорд, который не побили до сих пор. Он единственный игрок НБА, который на протяжении сезона набирал в среднем 50 очков.