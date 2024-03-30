Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 05:56

«Сан-Антонио» переиграл «Нью-Йорк». Вембаньяма оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Сан-Антонио» в овертайме обыграл «Нью-Йорк» в матче регулярного чемпионата НБА — 130:126 ОТ. «Сперс» одержали третью победу подряд.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Никс» Джейлен Брансон, набравший 61 очко. У победителей дабл-дабл оформил первый номер драфта-2023 Виктор Вембаньяма: 40 очков и 20 подборов.

«Сан-Антонио» с результатом 18-56 идет последним в Западной конференции. «Нью-Йорк» занимает 4-е место в Восточной конференции — 44-29.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Нью-Йорк» — 130:126 ОТ (38:27, 36:30, 20:34, 27:30, 9:5)

С: Вембаньяма (40 + 20 подборов), Васселл (23), К. Джонсон (17).

Н: Брансон (61), Дивинченцо (20), Харт (12 + 11 подборов).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Нью-Йорк Никс
Сан-Антонио Спёрс
0
Читайте также
Теннисист Рублев ответил на вопрос о возможном участии в Олимпиаде
De Telegraaf: Россия запросила экстрадицию Промеса из-за налогового мошенничества
В КНДР обвинили Японию в попытках возрождения «императорской армии»
«Долгие два года» закончились: Иван Федотов доехал до «Филадельфии». Скоро – дебют в НХЛ?
В Госдуме назвали циничными слова главкома ВСУ о нехватке оружия
Мединский рассказал о готовности учебников истории для 5–9-х классов
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей Мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Майами» выиграл у «Портленда». Брайант оформил дабл-дабл
Новости
RSS RSS
Все новости