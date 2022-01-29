«Сан-Антонио» обыграл «Чикаго», «Оклахома» проиграла «Индиане»

«Оклахома» проиграла «Индиане» в матче регулярного чемпоината НБА — 110:113. В другой встрече «Сан-Антонио» обыграл «Чикаго» — 131:122.

НБА

Регулярный чемпионат

«Оклахома» — «Индиана» — 110:113 (30:29, 24:22, 26:22, 20:27, 10:13)

О: Дорт (27), Гидди (15 + 10 подборов), Бэйзли (14).

И: Сабонис (24 + 18 подборов + 10 передач), Дж. Холидэй (22), Лэмб (14).

«Сан-Антонио» — «Чикаго» — 131:122 (29:35, 34:33, 35:23, 33:31)

С: Мюррэй (29 + 12 передач), Джонсон (23), Пелтль (21 + 11 подборов).

Ч: Дерозан (32), Лавин (30), Вучевич (18), Уайт (18).