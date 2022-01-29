«Лейкерс» проиграли «Шарлотт», несмотря на 35 очков Уэстбрука

«Шарлотт» прееиграли «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:114. В других встречах «Бостон» проиграл «Атланте» (92:108), «Денвер» переиграл «Нью-Орлеан» (116:105), «Портленд» выиграл у «Хьюстона» (125:110), «Мемфис» оказался сильнее «Юты» (119:109).

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Бостон» — 108:92 (32:20, 30:27, 18:30, 28:15)

А: Янг (21), Коллинз (21), Богданович (19), Галлинари (14).

Б: Браун (26 + 12 подборов), Тейтум (20), Смарт (17).

"Шарлотт" - «Лейкерс» — 117:114 (31:21, 34:28, 22:36, 30:29)

Ш: Бриджес (26), Смит (22), Болл (20), Розир (20).

Л: Уэстбрук (35), Энтони (19), Ривз (16).

"Майами" - «Клипперс» — 121:114 (28:19, 29:26, 39:35, 25:34)

М: Батлер (26), Винсент (23), Адебайо (20 + 11 подборов).

К: Кеннард (23), Бледсоу (19), Коффи (15).

«Нью-Орлеан» — «Денвер» — 105:116 (17:26, 31:24, 30:36, 27:30)

Н: Джонс (19), Александер-Уокер (18), Эрнангомес (18 + 16 подборов).

Д: Йокич (29 + 13 подборов + 10 передач), Гордон (20), Форбс (14).

«Хьюстон» — «Портленд» — 110:125 (20:32, 33:34, 32:25, 25:34)

Х: Вуд (21 + 15 подборов), Мэтьюз (21), Грин (17), Мартин (17).

П: Саймонс (27), Макколлум (26), Нуркич (25 + 13 подборов).

«Мемфис» — «Юта» — 119:109 (31:30, 28:21, 29:27, 31:31)

М: Морант (30 + 10 подборов + 10 передач), Джарен Джексон (18), Бэйн (17).

Ю: Хауз (21), Конли (15), Богданович (13), Кларксон (13).