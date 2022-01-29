«Финикс» переиграл «Миннесоту»
«Финикс» выиграл у «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НБА — 134:124. «Санс» одержали девятую победу кряду.
Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Финикса» Девин Букер, набравший 29 очков.
«Финикс» лидируют в Западной конференции. «Миннесота» идет на 7-й строчке.
НБА
Регулярный чемпионат
«Финикс» — «Миннесота» — 134:124 (40:32, 34:34, 26:27, 34:31)
Ф: Букер (29), К. Джонсон (23), Пол (21 + 10 подборов + 14 передач).
М: Эдвардс (27 + 10 передач), Бизли (26), Таунс (23).
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