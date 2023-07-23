Самый ценный игрок прошлого сезона НБА Джоэл Эмбиид женился

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид и его девушка — модель Анна де Паула — сыграли свадьбу.

Пара состоит в отношениях с 2018 года. В сентябре 2020-го у них родился сын Артур.

Свадьбу посетили одноклубники Эмбиида — Тобайас Харрис, Тайриз Макси, Де`энтони Мелтон и экс-игрок «Филадельфии» Джордж Ньянг.

29-летний Эмбиид был признан самым ценным игроком сезона-2022/23 НБА. Центровой сыграл в 66 матчах «регулярки», набирая в среднем по 33,1 очка, 10,2 подбора и 4,2 передачи.