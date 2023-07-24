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Сегодня, 07:19

В НБА одобрили продажу «Шарлотт» Майклом Джорданом за 3 миллиарда долларов

Руслан Минаев
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Совет управляющих НБА одобрил продажу «Шарлотт», сообщает ESPN. Владельцами станет группа инвесторов во главе с Гэйбом Плоткиным и Риком Шнэллом.

По информации источника, сделка осуществится в ближайшие две недели и будет оценивать в 3 миллиарда долларов.

Шнэлл и Плоткин станут управляющими клуба. Действующий владелец Майкл Джордан сохранит миноритарный пакет акций и свое присутствие в организации.

В сезоне-2022/23 «Хорнетс» одержали 27 побед в 82 матчах регулярного чемпионата, потерпев при этом 55 поражений. Команда не играла в плэй-офф НБА с сезона-2015/16, когда проиграла «Майами» в первом раунде.

баскетбол
НБА
БК Шарлотт Хорнетс
Майкл Джордан
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