«Сакраменто» дома обыграл «Юту»

«Сакраменто» дома победил «Юту» в регулярном чемпионате НБА — 127:106.

Самым результативным игроком по очкам у победителей стал форвард Киган Мюррэй. Он набрал 25 очков, сделал три подбора и три передачи.

В составе гостей лучшим был американский форвард Брайс Сенсабо, который набрал 22 очка, сделал четыре подбора и три передачи.

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«Сакраменто» — «Юта» — 127:106 (27:23, 29:29, 39:25, 32:29)

1 апреля. Сакраменто. Golden 1 Center.