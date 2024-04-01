«Сакраменто» дома обыграл «Юту»
«Сакраменто» дома победил «Юту» в регулярном чемпионате НБА — 127:106.
Самым результативным игроком по очкам у победителей стал форвард Киган Мюррэй. Он набрал 25 очков, сделал три подбора и три передачи.
В составе гостей лучшим был американский форвард Брайс Сенсабо, который набрал 22 очка, сделал четыре подбора и три передачи.
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«Сакраменто» — «Юта» — 127:106 (27:23, 29:29, 39:25, 32:29)
1 апреля. Сакраменто. Golden 1 Center.
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