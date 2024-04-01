Леброн Джеймс рассказал, когда планирует завершить карьеру

Баскетболист клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о планах на будущее. Он отметил, что пока не знает, когда завершит карьеру.

«Я уже на другой стороне холма. Играть еще 21 год не планирую, это точно. Не знаю, когда закроется эта дверь, когда я завершу карьеру, но у меня осталось не так уж много времени, — цитирует Джеймса The Athletic.

1 апреля «Лейкерс» в матче НБА на выезде обыграли «Бруклин» со счетом 116:104. Самым результативным на паркете стал Леброн Джеймс, набравший 40 очков.

В этом сезоне «Лейкерс» одержал 42 победы в 75 матчах. Команда идет девятой в турнирной таблице Западной конференции.