42 очка Брансона принесли «Нью-Йорку» победу над «Сакраменто»

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«Нью-Йорк» на выезде победил «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 98:91.

Самым результативным игроком встречи стал лидер «Никс» Джейлен Брансон — 42 очка.

«Нью-Йорк» одержал третью победу подряд и занимает 4-е место в таблице Восточной конференции — 40 побед в 67 играх.

«Сакраменто» располагается на 7-й строчке «Запада» — 38 побед в 66 матчах.

НБА. Регулярный чемпионат

«Сакраменто» — «Нью-Йорк» — 91:98 (22:21, 26:32, 26:22, 17:23)

С: Сабонис (21+14 подборов), Фокс (20+9 передач), Монк (18)

Н-Й: Брансон (42), Дивинченцо (15), Беркс (12)

17 марта. Сакраменто. «Golden 1 Center».