Трехочковый Адебайо на последней секунде принес «Майами» победу над «Детройтом»
«Майами» на выезде обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА — 104:101.
Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Данкан Робинсон, набравший 30 очков.
Центровой «Майами» Бэм Адебайо забросил победный трехочковый на последней секунде четвертой четверти.
НБА
Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Майами» — 101:104 (23:21, 27:39, 26:19, 25:25)
Д: Фурнье (18), Каннингем (17), Фонтеккио (13)
М: Робинсон (30), Адебайо (20 + 16 подборов), Розье (17)
Новости