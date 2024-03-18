Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 00:14

Трехочковый Адебайо на последней секунде принес «Майами» победу над «Детройтом»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Майами» на выезде обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА — 104:101.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Данкан Робинсон, набравший 30 очков.

Центровой «Майами» Бэм Адебайо забросил победный трехочковый на последней секунде четвертой четверти.

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Майами» — 101:104 (23:21, 27:39, 26:19, 25:25)

Д: Фурнье (18), Каннингем (17), Фонтеккио (13)

М: Робинсон (30), Адебайо (20 + 16 подборов), Розье (17)

БК Детройт Пистонс
БК Майами Хит
0
Читайте также
Биография Федора Смолова: жизнь и карьера форварда «Динамо»
Яна Кудрявцева и Дмитрий Кугрышев воспитывают двоих детей
Шестилетняя девочка умерла во время удаления зуба в стоматологии в Ленобласти
57-летнего Майка Тайсона поймали на лжи. Он отказался драться с Федором Емельяненко и подделал видео своих тренировок
Памфилова заявила о еще большем желании людей голосовать на фоне порчи бюллетеней
В Башкирии на выборах президента РФ проголосовал живущий 50 лет в лесу отшельник
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей Мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

42 очка Брансона принесли «Нью-Йорку» победу над «Сакраменто»

«Даллас» выиграл у «Денвера», Дончич набрал 37 очков
Новости
RSS RSS
Все новости