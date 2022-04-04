«Сакраменто» 16-й сезон подряд не выходит в плей-офф НБА. Это антирекорд лиги

«Сакраменто» в 16-й раз подряд не вышел в плей-офф НБА

«Сакраменто» 16-й сезон подряд не смог выйти в плей-офф по итогам регулярного сезона НБА. Этот показатель является рекордным в истории лиги, сообщает NBC Chicago.

Минувшей ночью клуб из Калифорнии проиграл «Голден Стэйту» со счетом 90:109, тем самым потеряв шансы на попадание в стыковые матчи плей-офф НБА.

Серия «Кингс» тянется с 2006 года. Тогда «Сакраменто» вышли в плей-офф и проиграли в первом раунде «Сан-Антонио» (2:4 в серии).

В сезоне-2021/22 «Сакраменто» сыграли 79 матчей и одержали 29 побед.