Главный тренер «Лейкерс»: «Обидно после каждой игры говорить парням: «Мы сражались, горжусь вами, но снова проиграли»

Главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель прокомментировал ситуацию в команде после матча с «Наггетс» (118:129).

«Так обидно и грустно. Обидно после каждой игры говорить парням: «Мы сражались и старались, я горжусь командой. Мы проиграли». В этом мало хорошего, но могло быть и хуже. Легко совсем расклеиться. Но мы оставались вместе. Мы боролись. Подход парней в смысле желания работать, чтобы сделать все так, как надо, был на высшем уровне. И так печально потом выходить и говорить, что сегодня нам немного не хватило», — приводит слова Вогеля ESPN.

После этого матча «Лейкерс» с 31 победой занимают 11-е место в Западной конференции.

За последнее время «Лейкерс» 6 раз подряд (2013/14 — 2018/19) не выходили в плей-офф, а в 2020 году победили в финале «Майами». В прошлом сезоне «Лейкерс» дошли до первого раунда, где уступили «Финиксу».