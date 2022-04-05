«Лейкерс» уволят главного тренера после окончания нынешнего сезона

«Лейкерс» уволят главного тренера Фрэнка Вогеля после окончания нынешнего сезона.

Как сообщает Bleacher Report, руководство клуба уже рассматривает нескольких кандидатов на замену специалисту.

Вогель привел команду к титулу чемпиона НБА в 2020 году. Он руководит клубам с 2019 года.

В нынешнем сезоне «Лейкерс» находятся на 11 месте в Западной конференции и могут не попасть в плей-ин. Команда проиграла шесть последних матчей.