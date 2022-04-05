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Сегодня, 18:24

«Лейкерс» уволят главного тренера после окончания нынешнего сезона

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Лейкерс» уволят главного тренера Фрэнка Вогеля после окончания нынешнего сезона.

Как сообщает Bleacher Report, руководство клуба уже рассматривает нескольких кандидатов на замену специалисту.

Вогель привел команду к титулу чемпиона НБА в 2020 году. Он руководит клубам с 2019 года.

В нынешнем сезоне «Лейкерс» находятся на 11 месте в Западной конференции и могут не попасть в плей-ин. Команда проиграла шесть последних матчей.

Источник: https://bleacherreport.com/articles/10031683-sources-la-expected-to-part-ways-with-vogel-after-season-early-candidates-emerging
БК Лос-Анджелес Лейкерс
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