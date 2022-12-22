«Сакраменто» обыграл «Лейкерс», Сабонис сделал трипл-дабл

«Сакраменто» обыграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 134:120.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист команды из Лос-Анджелеса Леброн Джеймс, набравший 31 очко. Литовский форвард «Сакраменто» Домантас Сабонис сделал трипл-дабл — на его счету 13 очков, 21 подбор и 12 передач.

В параллельном матче «Клипперс» победили «Шарлотт» — 126:105. Разыгрывающий «Хорнетс» Ламело Болл оформил трипл-дабл, у него 25 очков, 11 подборов и 12 передач.

Баскетбол

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«Сакраменто» — «Лейкерс» — 134:120 (25:26, 41:32, 40:28, 28:34)

С: Хьюртер (26), Мюррэй (23), Фокс (22), Сабонис (13 + 21 подбор + 12 передач)

Л: Джеймс (31 + 11 передач), Уокер (19), Шредер (18), Брайант (17 + 10 подборов)

«Клипперс» — «Шарлотт» — 126:105 (37:19, 34:21, 26:34, 29:31)

К: Джордж (22), Батюм (21), Леонард (16)

Ш: Болл (25 + 11 подборов + 12 передач), Пламли (18), Макдэниэлс (16)