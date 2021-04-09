«Сакраменто» потерпел пятое поражение подряд
07:47
«Сакраменто» проиграл «Детройту» в матче регулярного чемпионата НБА — 101:113.
Для «Кингз» это поражение стало пятым подряд.
В параллельных матчах «Юта» обыграла «Портленд» (122:103), а «Финикс» уступил «Клипперс» (103:113).
НБА
Регулярный сезон
«Сакраменто» — «Детройт» — 101:113 (23:27, 21:35, 30:27, 27:24)
С: Фокс (23), Хилд, Холмс (оба — 15), Барнс (13)
Д: Джозеф (24), Стюарт (16 + 13 подборов), Бэй (12)
«Юта» — «Портленд» — 122:103 (30:29, 23:27, 40:19, 29:28)
Ю: Митчелл (37), Гобер (18 + 21 подбор), Инглс (13)
П: Лиллард (23), Макколлум (19), Пауэлл (13)
«Клипперс» — «Финикс» — 113:103 (27:23, 27:33, 29:25, 30:22)
К: Джордж (33), Леонард (27), Рондо (15)
Ф: Букер (24), Бриджес (20), Эйтон (18 + 10 подборов)
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