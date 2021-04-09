Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты WNBA
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Сакраменто» потерпел пятое поражение подряд

07:47
Теги:

«Сакраменто» проиграл «Детройту» в матче регулярного чемпионата НБА — 101:113.

Для «Кингз» это поражение стало пятым подряд.

В параллельных матчах «Юта» обыграла «Портленд» (122:103), а «Финикс» уступил «Клипперс» (103:113).

НБА

Регулярный сезон

«Сакраменто» — «Детройт» — 101:113 (23:27, 21:35, 30:27, 27:24)

С: Фокс (23), Хилд, Холмс (оба — 15), Барнс (13)

Д: Джозеф (24), Стюарт (16 + 13 подборов), Бэй (12)

«Юта» — «Портленд» — 122:103 (30:29, 23:27, 40:19, 29:28)

Ю: Митчелл (37), Гобер (18 + 21 подбор), Инглс (13)

П: Лиллард (23), Макколлум (19), Пауэлл (13)

«Клипперс» — «Финикс» — 113:103 (27:23, 27:33, 29:25, 30:22)

К: Джордж (33), Леонард (27), Рондо (15)

Ф: Букер (24), Бриджес (20), Эйтон (18 + 10 подборов)

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд