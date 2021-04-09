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«Майами» объявил о подписании контракта с Дэдмоном

07:18
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«Майами» объявил о заключении контракта с центровым Деуэйном Дэдмоном.

Срок контракта с 31-летним американцем не сообщается. Баскетболист будет выступать за «Хит» под номером «21».

В сезоне-2020/21 Дэдмон ни разу не появлялся на площадке. Его предыдущей командой является «Атланта», из которой он был отчислен в ноябре 2020 года.

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