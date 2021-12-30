«Сакраменто» дома одержал победу над «Далласом»
«Сакраменто» одержал победу над «Далласом» (95:94) в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча проходила на стадионе «Голден Уан-центр» в Сакраменто.
Лучшую результативность в игре показал защитник гостей Джейлен Брансон, набрав 25 очков.
В следующей игре «Сакраменто» вновь встретится с «Далласом». Матч состоится 1 января 2022 года.
НБА
Регулярный сезон
«Сакраменто» — «Даллас» — 95:94 (20:30, 35:13, 17:26, 23:25)
30 декабря. Сакраменто. «Golden 1 Center».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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