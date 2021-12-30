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«Сакраменто» дома одержал победу над «Далласом»

08:55
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«Сакраменто» одержал победу над «Далласом» (95:94) в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча проходила на стадионе «Голден Уан-центр» в Сакраменто.

Лучшую результативность в игре показал защитник гостей Джейлен Брансон, набрав 25 очков.

В следующей игре «Сакраменто» вновь встретится с «Далласом». Матч состоится 1 января 2022 года.

НБА

Регулярный сезон

«Сакраменто» — «Даллас» — 95:94 (20:30, 35:13, 17:26, 23:25)

30 декабря. Сакраменто. «Golden 1 Center».

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Карен Саркисян все материалы автора
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