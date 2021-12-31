Трипл-дабл Хардена не спас «Бруклин» от поражения в матче с «Филадельфией»
«Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА уступил «Филадельфии» со счетом 102:110.
Самым результативным на паркете стал центровой «Сиксерс» Джоэль Эмбиид, набравший 34 очка. На счету защитника «Нетса» Джеймса Хардена 33 очка, 14 подборов и 10 передач.
НБА
Регулярный сезон
«Бруклин» — «Филадельфия» — 102:110 (31:39, 23:16, 28:29, 20:26)
«Вашингтон» — «Кливленд» — 110:93 (31:30, 27:21, 33:21, 19:21)
«Орландо» — «Милуоки» — 118:136 (24:32, 27:31, 34:33, 33:40)
31 декабря.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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