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Трипл-дабл Хардена не спас «Бруклин» от поражения в матче с «Филадельфией»

06:37
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«Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА уступил «Филадельфии» со счетом 102:110.

Самым результативным на паркете стал центровой «Сиксерс» Джоэль Эмбиид, набравший 34 очка. На счету защитника «Нетса» Джеймса Хардена 33 очка, 14 подборов и 10 передач.

НБА

Регулярный сезон

«Бруклин» — «Филадельфия» — 102:110 (31:39, 23:16, 28:29, 20:26)

«Вашингтон» — «Кливленд» — 110:93 (31:30, 27:21, 33:21, 19:21)

«Орландо» — «Милуоки» — 118:136 (24:32, 27:31, 34:33, 33:40)

31 декабря.

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Сергей Разин все материалы автора
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