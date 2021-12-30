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«Юта» в гостях победила «Портленд»

08:35
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«Юта» одержала победу над «Портлендом» (120:105) в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча проходила на стадионе «Мода-центр» в Портленде.

Лучшую результативность в матче показали игроки хозяев Дэмьен Лиллард и Норман Пауэлл, набрав по 32 очка.

В следующий игре «Портленд» встретится с «Лейкерс», а «Юта» — с «Миннесотой». Обе встречи состоятся 1 января 2022 года.

НБА

Регулярный сезон

«Портленд» — «Юта» — 105:120 (27:36, 32:33, 23:27, 23:24)

30 декабря. Портленд. Moda Center.

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Карен Саркисян все материалы автора
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