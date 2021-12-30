«Юта» в гостях победила «Портленд»
«Юта» одержала победу над «Портлендом» (120:105) в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча проходила на стадионе «Мода-центр» в Портленде.
Лучшую результативность в матче показали игроки хозяев Дэмьен Лиллард и Норман Пауэлл, набрав по 32 очка.
В следующий игре «Портленд» встретится с «Лейкерс», а «Юта» — с «Миннесотой». Обе встречи состоятся 1 января 2022 года.
НБА
Регулярный сезон
«Портленд» — «Юта» — 105:120 (27:36, 32:33, 23:27, 23:24)
30 декабря. Портленд. Moda Center.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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