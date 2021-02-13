Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Робинсон сломал руку во время матча против «Вашингтона»

07:18
Теги:

Центровой «Нью-Йорка» Митчелл Робинсон 13 февраля в матче регулярного сезона НБА против «Вашингтона» (109:91) сломал руку, сообщает Twitter «Никс».

22-летний американец уже прошел рентген, который и подтвердил травму у баскетболиста. На данный момент сроки возвращения неизвестны.

Митчелл полчил повреждение во второй четверти, столкнувшись с партнером по команде Джулиусом Рэндлом.

В игре против «волшебников» «большой» провел 20 минут, набрав 10 очков и 14 подборов.

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир