Робинсон сломал руку во время матча против «Вашингтона»
07:18
Центровой «Нью-Йорка» Митчелл Робинсон 13 февраля в матче регулярного сезона НБА против «Вашингтона» (109:91) сломал руку, сообщает Twitter «Никс».
22-летний американец уже прошел рентген, который и подтвердил травму у баскетболиста. На данный момент сроки возвращения неизвестны.
Митчелл полчил повреждение во второй четверти, столкнувшись с партнером по команде Джулиусом Рэндлом.
X-rays revealed that Mitchell Robinson fractured his right hand. He will be re-evaluated tomorrow in New York.— NY_KnicksPR (@NY_KnicksPR) February 13, 2021
В игре против «волшебников» «большой» провел 20 минут, набрав 10 очков и 14 подборов.
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