Робинсон сломал руку во время матча против «Вашингтона»

Центровой «Нью-Йорка» Митчелл Робинсон 13 февраля в матче регулярного сезона НБА против «Вашингтона» (109:91) сломал руку, сообщает Twitter «Никс».

22-летний американец уже прошел рентген, который и подтвердил травму у баскетболиста. На данный момент сроки возвращения неизвестны.

Митчелл полчил повреждение во второй четверти, столкнувшись с партнером по команде Джулиусом Рэндлом.

X-rays revealed that Mitchell Robinson fractured his right hand. He will be re-evaluated tomorrow in New York.