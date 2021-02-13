«Клипперс» и «Детройт» одержали выездные победы

13 февраля были сыграны очередные матчи регулярного сезона НБА.

«Детройт» на выезде одержал победу над «Бостоном» (108:102). 33 очка набрал легкий форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум.

В другом матче дня «Клипперс» на выезде были сильнее «Чикаго» (125:106), 33 очка у победителей в активе легкого форварда Кавая Леонарда.

НБА. Регулярный сезон

«Чикаго» — «ЛА Клипперс» — 106:125 (25:30, 29:28, 24:32, 28:35)

«Бостон» — «Детройт» — 102:108 (23:27, 29:27, 20:28, 30:26)

13 февраля.