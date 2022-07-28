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Риверс прокомментировал подписание нового контракта с Харденом

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс прокомментировал подписание нового контракта с атакующим защитником Джеймсом Харденом. 32-летний американец подписал двухлетнее соглашение на 68,6 миллиона долларов.

«Я очень доволен решением Джеймса остаться в команде. За последние два года мы предприняли важные шаги на пути к нашей конечной цели — стать чемпионами. Джеймс разделяет наше стремление завоевать титул и считает, что в «Сиксерс» он получит наилучшие возможности для этого. Вместе мы будем неустанно работать для достижения нашей цели», — цитирует пресс-служба клуба Риверса.

В прошедшем сезоне Харден сыграл в 21 матче за «Филадельфию», набирая в среднем 21 очко, 7 подборов и 10,5 передачи.

Джеймс Харден. Харден верит, что «Филадельфия» может выиграть чемпионат НБА

БК Филадельфия Севенти Сиксерс
Джеймс Харден
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