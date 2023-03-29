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Источник: главный тренер «Хьюстона» расплакался из-за того, что не смог наладить контакт с игроками

Руслан Минаев
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Главный тренер «Хьюстона» Стивен Сайлас не смог сдержать эмоций после одного из матчей «Рокетс» в регулярном чемпионате НБА.

Как сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст, после очередного поражения тренер расплакался, так как не мог наладить контакт с командой.

«Был небольшой положительный отрезок в игре «Хьюстона», но потом клуб проиграл 18 из 19 матчей, а на другом отрезке потерпел 11 поражений подряд. Однажды Сайлас расплакался после матча, потому что не мог наладить контакт со своими игроками. Один из тогдашних ветеранов команды, Эрик Гордон, сказал в январе, что у команды «нет никакого прогресса» — и это плохо для молодых игроков, пытающихся найти позитив в игре, — сказал Уиндхорст.

В декабре прошлого года скончался отец Сайласа — известный тренер Пол Сайлас.

В этом сезоне «Хьюстон» занимает последнее место в турнирной таблице «Запада». «Рокетс» проиграли 58 матчей из 76.

БК Хьюстон Рокетс
Эрик Гордон
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