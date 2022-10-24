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Сегодня, 08:04

Крис Пол — третий игрок в истории НБА с 11 тысячами передач в карьере

Руслан Минаев
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Крис Пол.
Фото Global Look Press

Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол сделал 11 передач в матче регулярного чемпионата НБА против «Клипперс» (112:95).

Таким образом, 37-летний американец набрал 11 009 передач в карьере. Он стал третьим игроком в истории НБА, кто преодолел порог в 11 тысяч ассистов.

Пол уступает лишь Джону Стоктону — 15 806 передач и Джейсону Кидду — 12 091 передачу.

Помимо этого, разыгрывающий «Санс» стал единственным игроком в истории НБА, кто набрал как минимум 20 тысяч очков и 11 тысяч передач.

БК Финикс Санс
Джейсон Кидд
Джон Стоктон
Крис Пол
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