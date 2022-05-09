Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 12:09

Крис Пол едва не набросился на фаната, который якобы толкнул его мать и жену

Читать «СЭ» в

Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол едва не набросился на фаната «Далласа», который якобы толкнул мать и жену баскетболиста.

Инцидент произошел во время четвертого матча серии плей-офф между «Далласом» и «Финиксом» (111:101). Когда фаната выводили сотрудники службы безопасности, 37-летний американец прокричал ему: «Мы с тобой еще увидимся».

«Даллас» прокомментировал ситуацию с участием болельщика.

«Маверикс» известно о неприятном инциденте между болельщиком и членами семьи Криса Пола. Это недопустимое поведение, с которым мы не может мириться. Работники клуба вместе с персоналом American Airlines Center спокойно вывели этого болельщика из зала», — говорится в заявлении «Далласа».

Счет в серии четвертьфинала плей-офф Западной конференции стал ничейным — 2-2. Пятая игра пройдет 11 мая.

БК Даллас Маверикс
БК Финикс Санс
0
Читайте также
«Вы должны превратиться в Джеймса Бонда и Супермена». Пятиборцы всего мира в шоке от реформ
Все подробности романа Александры Трусовой и Марка Кондратюка: он восхищался ее бесстрашием, она поддерживала его, их объединила любовь к четверным
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дабл-дабл Эмбиида помог «Филадельфии» обыграть «Майами» и сравнять счет в серии
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости