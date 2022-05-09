Крис Пол едва не набросился на фаната, который якобы толкнул его мать и жену

Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол едва не набросился на фаната «Далласа», который якобы толкнул мать и жену баскетболиста.

Инцидент произошел во время четвертого матча серии плей-офф между «Далласом» и «Финиксом» (111:101). Когда фаната выводили сотрудники службы безопасности, 37-летний американец прокричал ему: «Мы с тобой еще увидимся».

«Даллас» прокомментировал ситуацию с участием болельщика.

«Маверикс» известно о неприятном инциденте между болельщиком и членами семьи Криса Пола. Это недопустимое поведение, с которым мы не может мириться. Работники клуба вместе с персоналом American Airlines Center спокойно вывели этого болельщика из зала», — говорится в заявлении «Далласа».

Счет в серии четвертьфинала плей-офф Западной конференции стал ничейным — 2-2. Пятая игра пройдет 11 мая.