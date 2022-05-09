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Крис Пол — об инциденте с болельщиком «Далласа»: «Хотите штрафовать игроков, но фанаты могут прикасаться к нашим семьям»

Стали известны подробности инцидента с участием семьи Криса Пола и фаната «Далласа»
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Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол прокомментировал ситуацию с болельщиком «Далласа», который якобы толкнул его жену и мать.

Инцидент произошел во время четвертого матча серии плей-офф между «Далласом» и «Финиксом» (111:101).

«Хотите штрафовать игроков из-за того, что они грубят болельщикам, но фанаты могут прикасаться к нашим семьям. Ни черта подобного», — написал Пол в Twitter.

Как сообщает инсайдер ESPN Дэйв Макменамин, фанат «Далласа» толкнул мать и жену игрока на глазах детей Пола. По информации источника, члены семьи чувствовали, что им грозит опасность.

Ранее ситуацию прокомментировали в руководстве «Далласа».

Ранее Пол занимал должность президента профсоюза игроков НБА.

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Крис Пол едва не набросился на фаната, который якобы толкнул его мать и жену
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