Дабл-дабл Эмбиида помог «Филадельфии» обыграть «Майами» и сравнять счет в серии
«Филадельфия» в четвертом матче второго раунда плей-офф НБА обыграла «Майами» со счетом 116:108.
Самым результативным на паркете стал защитник «Хит» Джимми Батлер, набравший 40 очков. У центрового «Сиксерс» Джоэля Эмбиида 24 очка и 11 подборов.
Счет в серии стал 2-2. Следующий матч пройдет 11 мая и начнется в 2:30 мск.
НБА
Плей-офф
1/4 финала
«Филадельфия» — «Майами» — 116:108 (30:28, 34:28, 25:29, 27:23)
9 мая. Филадельфия. «Wells Fargo Center».
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