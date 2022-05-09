Дабл-дабл Эмбиида помог «Филадельфии» обыграть «Майами» и сравнять счет в серии

«Филадельфия» в четвертом матче второго раунда плей-офф НБА обыграла «Майами» со счетом 116:108.

Самым результативным на паркете стал защитник «Хит» Джимми Батлер, набравший 40 очков. У центрового «Сиксерс» Джоэля Эмбиида 24 очка и 11 подборов.

Счет в серии стал 2-2. Следующий матч пройдет 11 мая и начнется в 2:30 мск.

НБА

Плей-офф

1/4 финала

«Филадельфия» — «Майами» — 116:108 (30:28, 34:28, 25:29, 27:23)

9 мая. Филадельфия. «Wells Fargo Center».