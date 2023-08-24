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Сегодня, 05:58

Профсоюз игроков НБА намерен оспорить штраф Хардена

Евгений Козинов
Корреспондент
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Профсоюз игроков НБА (NBPA) объявил, что планирует оспорить в арбитраже штраф, который получил атакующий защитник «Филадельфии» Джеймс Харден за свои высказывания.

«С уважением заявляем, что не согласны с решением лиги наказать Джеймса Хардена за его недавние комментарии, которые, по нашему мнению, не нарушают правила публичных запросов на обмен. Мы намерены подать жалобу и добиться рассмотрения дела нашим арбитражем», — говорится в заявлении NBPA.

Все началось со слов Хардена после того, как президент клуба Дэрил Мори сообщил, что прекращает переговоры по Хардену и ожидает, что он явится в тренировочный лагерь.

«Дэрил Мори — лжец, и я никогда не буду в организации, частью которой является он. Еще раз позвольте мне сказать, что Дэрил Мори — лжец», — сказал Харден.

НБА оштрафовала Хардена на 100 тысяч долларов за «указание, что он не будет выполнять условия, предусмотренные его контрактом, если его не обменяют в другую команду».

Джеймс Харден. Харден является рекордсменом НБА по количеству запросов на обмен в XXI веке
баскетбол
НБА
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
Джеймс Харден
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