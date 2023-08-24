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Бронзовую статую пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта установят в Лос-Анджелесе

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Лейкерс» установят бронзовую статую в честь легендарного игрока команды Коби Брайанта напротив домашней арены команды.

Как сообщает пресс-служба клуба, официальная церемония представления статуи пройдет 8 февраля 2024 года.

41-летний Брайант и его дочь Джианна погибли 26 января 2020 года при крушении частного вертолета в Калабасасе, штат Калифорния. Вместе с ними погибли еще семь человек.

Брайант на протяжении всей карьеры (1996—2016) выступал за «Лос-Анджелес». Вместе с командой он 5 раз становился чемпионом НБА. Также Брайант дважды становился олимпийским чемпионом в составе сборной США.

Источник: БК Лейкерс
НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Коби Брайант
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