Президент «Финикса» Джейсон Роули подал в отставку. Его обвиняли в оскорблении сотрудников

Президент и главный исполнительный директор «Финикса» Джейсон Роули подал в отставку, сообщает ESPN.

Сотрудники «Санс» были уведомлены об этом в электронном письме от временного управляющего клуба Сэма Гарвина. Роули работал в «Финиксе» с 2007 года.

«Я хотел сообщить вам, что Джейсон Роули принял решение покинуть организацию, — цитирует текст Гарвина из письма ESPN. — После почти 15 лет напряженной работы и преданной службы Джейсон посчитал, что смена владельца — идеальное время, чтобы завершить эту главу своего профессионального пути и заняться поиском новых возможностей».

Ранее Роули обвинялся в неправомерных действиях во время руководства организацией, в том числе выдвигались обвинения в словесных оскорблениях сотрудников, жестоком обращении с беременными сотрудницами и сотрудницами после родов, а также в запугивании. Он отверг все обвинения.

6 февраля совет управляющих НБА одобрил продажу «Финикса» и «Меркьюри» бизнесмену Мэтью Ишбии. Сообщалось, что стоимость сделки составила 4 миллиарда долларов. Это рекордная сумма при покупке клуба НБА за всю историю.