42 очка Томпсона помогли «Голден Стэйт» разгромить «Оклахому», «Милуоки» выиграл у «Портленда»
«Голден Стэйт» разгромил «Оклахому» дома в матче регулярного чемпионата НБА — 141:114.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон, набравший 42 очка.
В параллельном матче «Милуоки» победил «Портленд» на выезде — 127:108.
НБА
Регулярный сезон
«Голден Стэйт» — «Оклахома» — 141:114 (31:37, 29:16, 44:26, 37:35)
Г: Томпсон (42), Пул (21 + 12 передач), Э. Уиггинс (18)
О: Гилджес-Александр (20), А. Уиггинс (19), Манн (18)
«Портленд» — «Милуоки» — 108:127 (22:30, 26:28, 23:37, 37:32)
П: Лиллард (28), Саймонс (21), Харт (14)
М: Лопес (27), Адетокунбо (24 + 13 подборов), Холидей (20)
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