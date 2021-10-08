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Куминга получил повреждение в игре с «Денвером»

04:07
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Форвард «Голден Стэйт» Джонатана Куминга получил повреждение в предсезонном матче НБА против «Денвера». Как сообщает The Athletic, у 19-летнего американца диагностировано растяжение связки подколенника правого колена.

Точные сроки восстановления Куминги пока не известны. Ему предстоит повторное обследование через неделю.

Напомним, Куминга был выбран «Голден Стэйт» на драфте в жтом году под номером 7.

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Евгений Козинов все материалы автора
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