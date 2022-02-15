Эванс может вернуться в НБА. Его дисквалифицировали на 2 года

Атакующий защитник Тайрики Эванс сможет возобновить карьеру в НБА. Лига восстановила 32-летнего американца, написал в Twitter инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски. Таким образом, с 18 февраля Эванс сможет подписать контракт с любым клубом НБА, так как получил статус неограниченно свободного агента. В 2019 году баскетболист получил двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антинаркотической программы. Ранее Эванс играл за «Сакраменто», «Нью-Орлеан», «Мемфис» и «Индиану».