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Сегодня, 02:18

Эванс может вернуться в НБА. Его дисквалифицировали на 2 года

Евгений Козинов
Корреспондент

Атакующий защитник Тайрики Эванс сможет возобновить карьеру в НБА. Лига восстановила 32-летнего американца, написал в Twitter инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Таким образом, с 18 февраля Эванс сможет подписать контракт с любым клубом НБА, так как получил статус неограниченно свободного агента.

В 2019 году баскетболист получил двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антинаркотической программы.

Ранее Эванс играл за «Сакраменто», «Нью-Орлеан», «Мемфис» и «Индиану».

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